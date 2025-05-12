Акция «Вальс Победы» прошла в Волоколамске

Мероприятие стало символом памяти и уважения к подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. «Вальс Победы» на городской площади станцевало около 100 человек.

В числе участников акции были танцевальные коллективы ЦКТ «Родники», дома детского творчества, воспитанники клуба «Спецвзвод», школьники, студенты и жители города. Порядка 50 пар закружились в вальсе в знак вечной благодарности победителям. Среди них были как профессиональные танцоры, так и любители.

Зрители с замиранием сердца следили за движениями танцующих пар и на мгновение перенеслись в далекий май 1945-го года, ощутив радость победы и горечь потерь.

Одна из участниц акции «Вальс Победы» Ирина Годикова рассказала, что сразу решила станцевать на мероприятии, как только узнала о нем. «Несколько дней до этого репетировали. Если будет проходить, что-то подобное, то еще раз буду принимать участие», — сказала девушка.