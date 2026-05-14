Акция «Вальс Победы» прошла в Химках

12 мая у стен химкинского театра «Наш Дом» состоялась масштабная патриотическая акция «Вальс Победы». Она стала приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Площадь перед театром превратилась в танцевальную площадку мая 1945-го, собравший химчан разных возрастов.

«Мы не имеем права забывать о цене мира, о подвиге тех, кто приближал Победу. Такие мероприятия особенно важны сегодня, ведь они напоминают каждому из нас о значении мира, героизма и преемственности поколений», — поделилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

Перед театром развернулся костюмированный бал на свежем воздухе. Артисты в образах военных лет — гимнастерках, пилотках и платьях 40-х — исполняли танцы под живые мелодии фронтовых песен. Танцоры и случайные прохожие кружились в вальсе, воссоздавая неповторимую атмосферу великого дня.

«В условиях современных вызовов особенно важно воспитывать в молодом поколении чувство патриотизма. Мы должны показывать молодежи, на кого равняться и чью славу беречь. „Вальс Победы“ — яркий примером того, как история может оживать в настоящем, превращаясь из страниц учебника в реальные эмоции и гордость за свой народ», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Акция вошла в серию патриотических инициатив Химок. Муниципальный депутат Наталья Каныгина добавила, что цель программы заключается в сплочении поколений химчан вокруг общих идеалов — любви к России и родному городу, уважения к тысячелетней истории и культуре страны. Ежедневно в округе проходят тематические встречи, уроки мужества и культурные события.