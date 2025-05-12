Акция «Вальс Победы» прошла на главных площадках Солнечногорска

Трогательная акция «Вальс Победы» прошла в Солнечногорске в честь 80-летия Победы. Участие в ней приняли творческие коллективы домов культуры, школьники и кадеты округа.

Вальс 9 мая в течение дня станцевали несколько раз — на Советской площади и в городском парке округа. Организатором мероприятия выступило местное отделение партии «Единая Россия» в рамках патриотического проекта «Успех в единстве поколений».

«Такие патриотические мероприятия, как „Вальс Победы“, помогают нам не только почтить подвиг наших предков, но и объединить жителей округа разных возрастов в общей памяти и стремлении к миру и согласию», — отметила исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александра Нечай.

Акция «Вальс Победы» нацелена на сохранение исторической памяти и укрепление связи между поколениями.