Акция в поддержу бездомных животных состоится в Химках 1 мая | 360°

Подмосковье 30 апреля 2024, 18:03 Акция в поддержу бездомных животных состоится в Химках 1 мая Пресс-служба администрации городского округа Химки

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В парке «Эко-берег» в городском округе Химки 1 мая пройдет благотворительная акция по оказанию помощи животным из приютов. Для четвероногих питомцев можно принести корм, пеленки, игрушки или оказать любую другую помощь.

Все гости мероприятия станут участниками бесплатного мастер-класса по созданию цветочных композиций. Кроме того, юные химчане смогут принести рисунок с изображением животных и получить памятный подарок.

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«На занятии ребята смогут попробовать себя в роли флориста и создать свой уникальный букет. Принять участие в благотворительной акции может каждый. Приглашаю всех провести выходной день с пользой», — поделился лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.

Мастер-класс рекомендован для детей старше шести лет. Присутствие родителей обязательно. Также на мероприятии будут волонтёры с питомцами из приюта. С ними можно будет не только погулять, но также и выбрать четвероногого друга для себя. Сбор участников — в парке «Эко-берег» со стороны улицы Совхозная 1 мая с 11:00 до 19:00.

Все собранные в рамках акции вещи, продукты будут в дальнейшем распределены волонтерами между приютами Химок.

Муниципальный депутат Юлия Мамай напомнила, что на территории городского округа функционируют восемь приютов для бездомных животных, два из них попали на интерактивную карту профильных организаций Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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