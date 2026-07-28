Акция в память о погибших в Донбассе детях прошла в Подольске

Под руководством активистов ребята делали бумажных журавлей с бело-голубыми лентами, символизирующих погибших во время боевых действий в Донбассе детей. В мероприятии также принял участие председатель окружного совета, руководитель Подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Науменков.

«Согласно официальным данным, за время конфликта погибло около 300 несовершеннолетних, сотни получили ранения. Акция в парке имени Виктора Талалихина — это наш способ сказать „нет“ войне и насилию, выразить солидарность с теми, кто потерял самое дорогое, и помолиться за мирное небо над головой», — отметили организаторы мероприятия.

День памяти детей — жертв войны в Донбассе отмечается ежегодно 27 июля. Памятные акции проходят во многих российских городах.