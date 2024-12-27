Акция в память о легендарном тренере Николае Эпштейне прошла в Воскресенске

Воскресенск считается подмосковной столицей хоккея во многом благодаря своим выдающимся тренерам. Одним из них был легендарный наставник Николай Эпштейн.

В честь 105-летия со дня рождения Николая Эпштейна у памятника основателям хоккейной команды «Химик» возле около Ледового дворца собрались работники ВСК «Химик», сотрудники администрации и жители городского округа. Они почтили память заслуженного тренера СССР и возложили цветы к монументу.

Воспитанниками Николая Эпштейна были легенды советского и российского хоккея: Игорь Ларионов, Валерий Каменский, Андрей Локтионов, Вячеслав Козлов и Валерий Зелепукин. Именно под его руководством они начали свой путь в большой спорт. Эпштейн всегда верил в творческий потенциал своих хоккеистов и предоставлял им свободу для импровизации на льду

В январе 1961 года команда молодых хоккеистов «Химика», которой руководил Николай Эпштейн, сыграла серию товарищеских матчей против сборной США, что стало важным шагом в развитии международного хоккея и прекрасной школой для будущих звезд этого вида спорта.