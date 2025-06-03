Акция в честь Всемирного дня эколога прошла в Балашихе

В парке «Пехорка» прошла праздничная программа «Зеленые инициативы без границ», приуроченная ко Всемирному дню эколога. Мероприятие объединило жителей Балашихи, которые разделяют идеи заботы об окружающей среде и гуманного отношения к животным.

Одним из ключевых событий стала выставка бездомных кошек, где каждый желающий мог найти себе нового друга и забрать питомца домой. С 2017 года в Балашихе действует приют «Хвостодом», где сейчас находятся около 100 кошек и несколько собак. Все они ждут заботливых хозяев, готовых подарить им дом и любовь.

«Мы гордимся, что жители Балашихи активно поддерживают экологические инициативы, сортируют мусор и заботятся о природе. Сегодня мы хотим привлечь внимание к проблеме бездомных животных и помочь им обрести семью», — отметила председатель Общественной палаты Балашихи и руководитель регионального центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова.

Гостей праздника ждали увлекательные мастер-классы, организованные Общественной палатой и комиссией по экологии. Центральная библиотечная система округа представила выставку книг, посвящённых красоте русской природы. Яркую концертную программу подготовили сотрудники сельского центра культуры «Радуга» и дома культуры «Сокол».

Для юных посетителей сотрудники гипермаркета «Глобус» устроили сюрприз: сувениры, воздушные шары и мороженое, которые добавили празднику радости. Мероприятие стало ярким примером объединения усилий жителей, волонтёров и бизнеса ради заботы о природе и животных.