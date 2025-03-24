Акция в честь маршала Советского Союза Леонида Говорова прошла в Можайске

Память ушедшего из жизни 70 лет назад известного советского военачальника и почетного гражданина округа почтили в Можайске. Там состоялся митинг. Его организовали совместно Совет ветеранов муниципального округа и местный молодежный центр.

Участниками акции стали ветераны, местные жители и члены молодежной организации «Волонтеры Подмосковья», а также юнармейцы. Мероприятие провели около бюста Леонида Говорова на Аллее Российской Славы на Губернаторской площади.

Факты из биографии военачальника озвучил муниципальный депутат Василий Овчинников. Он рассказал, что Леонид Говоров внес большой вклад в декабрьское контрнаступление под Москвой и в наступательную операцию по освобождению Можайска от немецко-фашистских оккупантов в январе 1942 года.

«На мероприятия, посвященные Дню освобождения Можайска, часто приезжает внук маршала Алексей Говоров, ведь именно его дед выступил на историческом митинге в освобожденном Можайске 23 января 1942 года», — добавил Василий Овчинников.

О том, что в честь Леонида Говорова названа одна из улиц Можайска, напомнила член Общественной палаты округа Валентина Фомченко. Также о важности сохранения исторической памяти собравшимся рассказала председатель Можайского Совета ветеранов Нина Истратова.