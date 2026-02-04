Акция «Урок безопасности» прошла для школьников в Ленинском округе

В рамках Единого дня профилактики в Лопатинской школе 3 февраля прошла масштабная акция «Урок безопасности». В ней приняли участие около 350 школьников, а также сотрудники полиции, врачи и представители комиссии по делам несовершеннолетних.

Подросткам рассказали о правилах безопасности, профилактике правонарушений и последствиях противоправного поведения.

«Сегодня особенно важно говорить с подростками на понятном им языке и не запугивать, а объяснять. Молодежь должна четко понимать, какие риски скрываются за мнимо безобидными предложениями в интернете, чем опасны вредные привычки и какие реальные последствия могут иметь необдуманные поступки», — отметил представитель Общественного совета при УМВД по Ленинскому городскому округу Дмитрий Черкасов.

Инспектор по делам несовершеннолетних напомнила школьникам о возрасте наступления административной ответственности. Также она рассказала о распространенных схемах вовлечения подростков в противоправную деятельность, включая экстремистскую и террористическую.

Особое внимание уделили вопросам цифровой безопасности. Ребят призвали критически относиться к информации из социальных сетей и мессенджеров, не выполнять инструкции незнакомых лиц и не передавать личные данные. Кроме того, школьникам рассказали о вреде энергетических напитков, алкоголя, курительных смесей и наркотических веществ.

Подобные профилактические мероприятия проводятся в округе на регулярной основе. В них участвуют сотрудники полиции, врачи-наркологи, инспекторы ГИБДД и члены комиссии по делам несовершеннолетних.