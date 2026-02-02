Акция «Тотальный диктант» пройдет в Подмосковье 18 апреля

Акция «Тотальный диктант» пройдет в России весной. Столицей проекта в этом году станет Улан-Удэ. В Подмосковье проверить свои знания можно будет в Балашихе, Дмитрове, Дубне, Коломне, Пушкино и других муниципалитетах.

«Тотальный диктант» — это ежегодное просветительское мероприятие, направленное на повышение уровня грамотности и формирование интереса к изучению русского языка.

«Цель акции — показать, что быть грамотным — важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски», — отмечают организаторы.

Принять участие в проекте может любой желающий. В прошлом году свои знания проверили более миллиона человек по всей стране.

Узнать больше об акции можно по ссылке.