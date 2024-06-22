Акция «Свеча памяти» прошла в Воскресенске

Фото: Администрация г.о. Воскресенск

В преддверии Дня памяти и скорби, который отмечается 22 июня, в городском округе Воскресенск прошла торжественная церемония у мемориала «Вечный огонь». Участники акции зажгли свечи в память о миллионах жертв Великой Отечественной войны.

В мероприятии участвовали сотрудники администрации округа, представители полиции, образовательные организации, члены местного отделения «Опора России», волонтеры, юнармейцы и члены военно-патриотических организаций.

Глава Воскресенска Алексей Малкин подчеркнул значимость даты и отметил, что эту священную память мы будем передавать детям и внукам. Особенно актуально это сегодня, когда идет специальная военная операция, а наши воины снова отстаивают свободу и независимость родины.

Напомним, ровно 83 года назад началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей и унесла жизни более 27 миллионов людей. Участники акции выразили свою благодарность и уважение к подвигу народа, который встал на защиту отечества.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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