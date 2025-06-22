Акция «Свеча памяти» прошла в Подмосковье в день начала ВОВ

Андрей Воробьев: в Подмосковье почтили память погибших в день начала ВОВ

Сегодня в Подмосковье почтили память героев ВОВ. В четыре утра по всему региону прошла акция «Свеча памяти». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале .

Великая Отечественная война началась ровно 84 года назад. В памятный день, в минуту начала войны, жители округов вышли из домов и зажгли тысячи свечей, а также возложили цветы у мемориалов.

«Пусть этот день напоминает нам не только о трагедии войны, но и о подвиге, мужестве, самоотверженности и героизме наших солдат», — написал Воробьев в публикации.

Ранее 360.ru рассказал, как москвичи почтили память павших защитников у Музея Победы.