Акция «Свеча памяти» прошла в одинцовской деревне Солманово

Ровно в четыре часа утра 22 июня жители округа возложили цветы и зажгли свечи в виде слова «Память». Мероприятие прошло возле местного мемориала «Живые камни памяти и славы».

Уже восемь лет жители Одинцова собираются у памятника погибшим героям деревни. На груди участников акции — георгиевские ленты, и в этом году — значки 80-летия Великой Победы. Взрослые и дети вспоминали 27 миллионов людей, чьи жизни забрала война.

У обелиска зажгли свечи, образующие слово «Память» и возложили букеты гвоздик и роз. Героев почтили минутой молчания и отпустили в небо белые шары. Военные песни и творческие номера исполняли артисты Одинцовского молодежного музыкально-драматического театра «Крылья».

«Для нас празднование 9 мая и акция, которая проводится 22 июня — это не просто очередное выступление, это очень важный этап в нашей жизни», — рассказала руководитель театра Ольга Кобецкая.

Акцию «Свеча памяти» проводят в ночь на 22 июня ежегодно по всей России. В этом году памятные мероприятия прошли еще в около 50 странах.