Акция «Свеча памяти» пройдет в Жуковском

В ночь на 22 июня, в День памяти и скорби, когда вся Россия вспоминает о начале Великой Отечественной войны, в городском округе Жуковский состоится ежегодная акция «Свеча памяти».

Памятное мероприятие будет посвящено подвигу советских воинов. Великая Отечественная война оставила след в истории каждой семьи. Как сообщил глава округа Андроник Пак, 22 июня в 4 утра, в час, когда началась война в 1941 году, на мемориальном комплексе «Вечный огонь» пройдет традиционная акция «Свеча памяти». Местные жители соберутся вместе, чтобы зажечь свечи в память о героях, отдавших свои жизни в борьбе за мир и свободу нашей Родины.

По словам организаторов, акция «Свеча памяти» — это возможность для каждого жителя Жуковского выразить свою благодарность ветеранам, почтить память погибших и еще раз осознать ценность мира и единства.