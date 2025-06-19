Акция «Свеча памяти» пройдет в Серебряных Прудах 21 июня

В преддверии Дня памяти и скорби Серебряные Пруды присоединятся к общенациональной акции, чтобы почтить память советских солдат, отдавших свои жизни за победу в Великой Отечественной войне. Символом скорби и вечной памяти станут 27 миллионов свечей.

21 июня в округе пройдут памятные мероприятия, посвященные подвигу советских воинов. В полдень на Братской могиле состоится торжественная церемония возложения цветов и венков, в которой примут участие представители администрации, ветераны, общественные организации и жители. В 21:00 на Братской могиле зажгутся свечи и лампадки в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти».

Место проведения памятных акций выбрано неслучайно. На Братской могиле установлен гранитный обелиск, на котором высечены имена тех, кто ценой своей жизни освобождал Серебряные Пруды от немецко-фашистских захватчиков зимой 1941 года. Инициаторами проведения памятных акций выступили молодежные организации округа, включая волонтеров, юнармейцев и молодогвардейцев.

«Память должна жить, ее должны передавать из поколения в поколение. Я очень рад, что наша молодежь инициирует такие мероприятия», — сообщил заместитель главы округа Алексей Волков.