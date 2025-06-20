Акция «Свеча памяти» пройдет в Селятине

В преддверии Дня памяти и скорби, в поселке Селятине в парке «Мечта» пройдет акция «Свеча памяти», посвященная подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к акции и отдать дань уважения тем, кто отдал свои жизни за мирное небо над головой.

«Этот день является важным моментом для всех нас, когда мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто отдал свои жизни, защищая нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Мы вспоминаем всех, кто ценой невероятных усилий, героизма и самопожертвования выполнил свой святой долг перед Отечеством», — сообщили организаторы.

Для посетителей подготовили насыщенную программу мероприятий.

В 10:30 пройдет патриотическая акция «Георгиевская ленточка». У входа в парк волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки — символ воинской славы и памяти о героях Великой Отечественной войны. Каждый сможет получить этот символ и прикрепить его на свою одежду в знак уважения к подвигу советского народа. В 11:00 у памятника «Захоронение летчика Антохина» состоится встреча, где участники вспомнят о трагических событиях войны, о героизме солдат и офицеров, о мужестве мирных жителей. Будут звучать стихи и песни военных лет, а также воспоминания о героях.

В 21:30 начнется акция «Свеча памяти». У памятника «Захоронение летчика Антохина» зажгутся сотни свечей, образуя живой огненный мемориал.