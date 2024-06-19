19 июня 2024 15:29 Акция «Свеча Памяти» пройдет в Лобне 22 июня Фото: Администрация г.о. Лобня
Акция, посвященная годовщине начала Великой Отечественной войны, пройдет в Лобне 22 июня. Участники зажгут свечи в память о погибших.
В 20:00 на городском пруду все желающие жители Лобни смогут присоединиться ко всероссийской акции. Ежегодно в День памяти и скорби в рамках акции «Свеча памяти» участники зажигают свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне.
Кроме того, акция пройдет и онлайн — на одноименной
платформе.
Новости Подмосковья можно обсудить в
«Суперчате 360».
25 сентября 2024 02:51 «С протянутой рукой». Зеленский решил убедить Запад поднять ставки в конфликте с Россией
25 сентября 2024 02:50 Стало известно, кто в России чаще всего покупает водку
25 сентября 2024 02:40 Визит Зеленского на военный завод вызвал возмущение в конгрессе США
25 сентября 2024 02:36 Кошка принесла хозяйке выигрышный лотерейный билет
25 сентября 2024 02:20 Украину обвинили в готовности развязать третью мировую войну
25 сентября 2024 02:19 Украинские военные расстреливали мирных жителей Нью-Йорка из танка
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте