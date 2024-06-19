Акция «Свеча Памяти» пройдет в Лобне 22 июня

Акция, посвященная годовщине начала Великой Отечественной войны, пройдет в Лобне 22 июня. Участники зажгут свечи в память о погибших.

В 20:00 на городском пруду все желающие жители Лобни смогут присоединиться ко всероссийской акции. Ежегодно в День памяти и скорби в рамках акции «Свеча памяти» участники зажигают свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне.

Кроме того, акция пройдет и онлайн — на одноименной платформе.

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