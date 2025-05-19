Судебные приставы Подмосковья в преддверии Международного дня защиты детей проведут информационную акцию. Она нацелена привлечь внимание к вопросам защиты прав несовершеннолетних. Об этом передали в ГУФССП России по Московской области.

«Категория исполнительных производств в пользу несовершеннолетних детей всегда стоит на особом контроле у сотрудников органов принудительного исполнения», — отметил главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев.

Чтобы найти должников по алиментам, пройдет рейд с сотрудниками ГИБДД и обход по местам жительства недобросовестных родителей. Особое внимание уделят розыску и возвращению детей в семьи, дополняют в пресс-службе ведомства.

В отделах МФЦ и на личных приемах сотрудники расскажут о юридических моментах исполнительных производств. Кроме того, судебные приставы посетят подшефные учреждения и встретятся с воспитанниками детских садов, школ и социальных центров.