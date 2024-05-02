Акция «Сто баллов для победы» завершится в Воскресенске 15 мая | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 17:18 Акция «Сто баллов для победы» завершится в Воскресенске 15 мая Медиасток.рф

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Всероссийская акция «Сто баллов для победы» проходит в Воскресенске со 2 апреля по 15 мая. Ее проводят на базе общеобразовательных организаций городского округа.

Основная задача акции — организация встреч обучающихся одиннадцатых классов со стобалльниками и высокобалльниками для использования их опыта и определения направления подготовки к сдаче ЕГЭ.

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Выпускники, получившие высокие баллы поделятся своим опытом и секретами успешной подготовки со старшеклассниками, а преподаватели дадут советы, как снять напряжение во время экзамена и настроиться на высокий результат.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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