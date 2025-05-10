Акция «Стена Памяти» в честь 80-летия Победы прошла в Коломне

Более двухсот портретов героев Великой Отечественной войны увидели жители и гости Коломны во время трансляции на стене молодежного центра «Горизонт». Традиционная акция «Стена памяти» — своеобразное продолжение народного «Бессмертного полка».

С помощью световой проекции портреты коломенцев-участников Великой Отечественной войны отобразили на здании. Фотографиями своих героев поделились жители Городского округа Коломна, а сотрудники молодежного центра оформили их в виде цифровых штендеров с символикой акции.

«Эта акция — символ вечной памяти о тех, кто ценой собственной жизни обеспечил свободу и будущее для последующих поколений. Благодаря этому проекту лица наших дедов и прадедов вновь оживают на экране. Их глаза смотрят на нас, напоминают о важности ценить мир и помнить уроки прошлого», — сообщили организаторы акции, сотрудники коломенского молодежного центра «Горизонт».