Акция «Спорт для всех» прошла в парке Солнечногорска

В выходные центральный парк культуры и отдыха в Солнечногорске стал главным местом притяжения для спортсменов всех возрастов. Там провели массу активностей и развлечений на любой вкус. На протяжении двух дней любой желающий мог принять участие в общеобластном мероприятии «Спорт для всех».

Суббота началась с разминки на семейной зарядке «Вдох глубокий, руки шире!». Затем любители занятий на свежем воздухе соревновались в эстафетах «Чемпионы», где проявили ловкость и командных дух. Неподалеку открыли фотозону «На пьедестале», которая помогла сохранить яркие воспоминания участникам.

В воскресенье люди старшего возраста присоединились к занятиям по скандинавской ходьбе под руководством опытных инструкторов Любови Малиновской и Александра Афанасьева. Приятным бонусом к прогулке стал розыгрыш лотереи с призами: зимними комплектами аксессуаров (шапками, варежками и шарфами с логотипом «Активного долголетия»), инвентарем для скандинавской ходьбы, кепками и чайными кружками.

«Желающих принять участие собралось много, все с хорошим настроением. Мероприятие показало нашу активность, сплоченность и желание двигаться дальше. Для нас главное — организовать здоровый и приятный досуг для наших старших жителей», — рассказала директор АУ «Клуб Солнечногорья „Активное долголетие“ Мариям Панфилова.

Позднее на катке собрали местные хоккейные команды. В напряженном матче Rebels (деревня Ложки) обыграли «Русичей» (микрорайон Тимоново) со счётом 9:6.

Завершили двухдневный спортивный праздник творческим мастер-классом. Взрослые и дети изготовили открытки с культурным кодом округа «Коты Васи Ложкина».

Общеобластное мероприятие «Спорт для всех» провели в более 60 парках по губернаторскому проекту «Зима в Подмосковье». Следить за культурными событиями Солнечногорска и области можно на сайте welcome.mosreg.ru.