Акция «Сохраним лес вместе» прошла в Можайске

Более 100 жителей Можайска приняли участие во всероссийской акции «День в лесу. Сохраним лес вместе». Сотрудники Бородинского филиала «Мособллес» подготовили почти два гектара территории для посадки деревьев.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместители главы администрации Можайского округа Мария Азаренкова, Мария Клинских и Денис Потылицын. Они поприветствовали участников и поблагодарили за вклад в сохранение природы Московской области.

«Такие акции — это очень важно. Каждое посаженное дерево — здоровье наших детей и восстановление экологии и природного богатства Можайского округа», — отметила Мария Азаренкова.

Активистам вручили награды в честь Дня работника лесного хозяйства.

Сотрудники Бородинского филиала «Мособллес» подготовили участок площадью почти два гектара возле деревни Красновидово. Участники акции посадили ели. Сотрудники лесничества также провели мастер-класс и показали, как правильно их сажать с помощью специального инструмента — меча Колесова.

К работе приступили представители местных предприятий и общественных организаций, студенты Можайского техникума и множество семейных пар с детьми. Например, юные Стефан, София и Стелла неоднократно участвовали в посадке леса.

«Нам очень понравилось! Папа всегда берет нас с собой. Он научил нас, как все правильно делать. Конечно, когда пару в год приезжаешь, иногда что-то забываешь, но все равно я могу уже сам учить своих младших брата и сестру», — поделился впечатлениями участник акции Стефан.

За несколько часов посадили более трех тысяч молодых саженцев ели.