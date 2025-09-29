Акция «Сохраним лес» прошла в Наро-Фоминске

В рамках масштабной акции «Сохраним лес», направленной на восстановление и сохранение лесных богатств России, Наро-Фоминский городской округ активно включился в осеннюю кампанию лесовосстановительных работ. Жители округа, вооружившись лопатами, высадили молодые деревья в селе Атепцево.

Волонтеры совместно со специалистами лесного хозяйства, обладающими необходимыми знаниями и опытом, высадили сеянцы сосны и ели.

«Выбор осеннего периода для проведения лесовосстановительных работ обусловлен благоприятными климатическими условиями. Влажная почва и прохладная погода, характерные для осени в Подмосковье, создают оптимальные условия для успешной приживаемости молодых деревьев перед наступлением зимних холодов, обеспечивая им необходимый запас влаги и питательных веществ», — сообщили организаторы акции.

Помимо Атепцево, масштабные работы по лесовосстановлению велись на 19 лесных участках округа. Важной составляющей экологической акции стала также уборка лесных территорий от мусора, бытовых отходов и сухостоя.