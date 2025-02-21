Акция «Сохрани себе жизнь» прошла на железнодорожных станциях в Подмосковье

Акция по профилактике несчастных случаев на железной дороге прошла в Подмосковье. Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества. В Минтрансе Московской области отметили, что в рамках акции жителям и гостям региона раздали свыше тысячи информационных брошюр с георгиевскими ленточками.

С начала года на железнодорожных путях в Подмосковье погибло 32 человека. Из них 14 случаев произошло на «опасных тропах», 11 — на переходах, семь — на платформах.

«Для привлечения внимания наших жителей к теме безопасности на ж/д станциях Подмосковья регулярно проводятся масштабные акции „Сохрани себе жизнь“. В них принимают участие волонтеры, представители Минтранса Подмосковья, администраций округов, транспортной полиции, ЦППК и РЖД», — добавили в ведомстве.

Чтобы предотвратить трагедии, власти и транспортная полиция ежедневно проводят рейды, закрывают незаконные проходы, строят и ремонтируют переходы, устанавливают камеры наблюдения.