Акция «Собери ребенка в школу» завершилась в Чехове

Необходимые школьные принадлежности собрали активисты для нуждающихся семей в Чехове. Там завершилась акция «Собери ребенка в школу».

В рамках благотворительной акции в Чехове помогли собрать в школу детей многодетным семьям и семьям участников СВО. Также обеспечили всем необходимым ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и тех, кто вынужденно переселился из Курской области.

«Получили рюкзак, канцтовары. Нас одели, обули. Я очень благодарна администрации, что помогли. Не оставили нас в беде, не оставили нас на улице. Дали крышу над головой. В общем, мы очень довольны. Спасибо огромное городу Чехову», — сказала жительница Курской области Яна Кривошеева.

В округе работали несколько пунктов приема помощи. Поучаствовали в акции не только жители Чехова, но и депутаты, сотрудники администрации, учреждений культуры округа.

«Соответственно, по вашему поручению собрали: тетради, краски, карандаши, пластилин, картон, клей, пеналы — в общем, все, что необходимо для первоклассника. Помимо школьных принадлежностей, во дворце культуры выдавали одежду, обувь, а самых маленьких угощали чаем с конфетами», — прокомментировал глава городского округа Чехов Михаил Собакин.