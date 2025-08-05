Акция «Собери ребенка в школу» прошла в Щелкове

В округе стартовала благотворительная акция «Собери ребенка в школу», призванная оказать поддержку семьям, испытывающим трудности при подготовке детей к новому учебному году. В рамках акции, с 1 по 3 августа были организованы пункты сбора, где местные жители могли передать необходимые школьные принадлежности.

Пункты работали в пятницу с 16:00 до 19:00, а в субботу и воскресенье — с 12:00 до 19:00.

«Начало учебного года должно стать запоминающимся событием для каждого ученика. Дети из многодетных и малообеспеченных семей, с ограниченными возможностями здоровья и из семей участников СВО будут обеспечены рюкзаками и школьными принадлежностями. Мы собираем канцелярию: рюкзаки, ручки, тетради, блокноты, карандаши, краски», — рассказали организаторы.

Акция «Собери ребенка в школу» не заканчивается. С 1 по 22 августа, по будням с 11:00 до 18:00, пункт сбора продолжит свою работу по адресу: 1-й Советский переулок, дом № 2А. Акция проводится в округе ежегодно.