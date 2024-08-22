Акция «Собери ребенка в школу» прошла в Лосино-Петровском

Школьные принадлежности для детей из нуждающихся семей собрали в Лосино-Петровском. Там прошла акция «Собери ребенка в школу».

Активисты местного отделения партии «Единая Россия» принимали заявки от жителей Лосино-Петровского в течение месяца. Они собирали ручки, карандаши, пеналы, портфели, тетради, альбомы для рисования и многое другое.

В благотворительном сборе поучаствовала председатель Совета депутатов и руководитель фракции «Единая Россия» в Лосино-Петровском округе Татьяна Голод.

«Это как будто возвращение в детство, когда сама выбирала школьные принадлежности для себя. Я помню, как это было, и очень надеюсь, что ребенок, который получит этот набор, будет отличником», — прокомментировала Татьяна Голод.

Отметим, что такие акции проходят в округе ежегодно. Они позволяют оказать поддержку малообеспеченным семьям.

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