Акция «Собери ребенка в школу» прошла в Чехове

В рамках ежегодного мероприятия Депутат Государственной Думы ручил школьные наборы детям, чьи отцы участвуют в специальной военной операции. Необходимые канцелярские принадлежности получили две семьи.

Благодаря акции, на протяжении нескольких лет поддержку получают многодетные семьи и другие льготники.

Депутат Государственной Думы Александр Коган подчеркнул, что в этом году особенность мероприятия заключается в расширении ассортимента помощи. Помимо традиционных школьных принадлежностей, таких как тетрадки, учебники, линейки, родители просят подарить спортивную обувь, школьную форму и другие необходимые вещи.

«Это радует, что спектр помощи расширяется, и мы можем поддержать детей не только в приобретении учебных принадлежностей, но и в подготовке к спортивным занятиям и другим аспектам школьной жизни», — отметил Александр Коган.

В рамках акции депутат вручил детям семей участников СВО из Чехова рюкзаки, наборы школьной канцелярии, а также конструктор и игрушки. Кроме того, по словам Александра Когана, в этом году семьям были переданы два принтера, что, по его мнению, является востребованной помощью.

Акция является важной частью социальной поддержки и направлена на создание условий для успешного начала учебного года для детей льготных категорий граждан.