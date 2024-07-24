Акция «Собери ребенка в школу» продлится в Солнечногорске до 30 августа

Акция «Собери ребенка в школу» стартовала в Солнечногорске. Жители муниципалитета до 30 августа могут принести школьные принадлежности для детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Акцию проводят члены клуба «Коннект» молодежного центра «Возрождение» совместно с «Молодой Гвардией» и комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. Для детей собирают канцелярские товары, портфели, рюкзаки, тетради, дневники, товары для творчества и школьную форму.

«Основная цель — оказать помощь семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Любой желающий может принести канцелярские товары или вещи до 30 августа. Все подарки обязательно будут переданы детям», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Принести школьные принадлежности можно по адресу: город Солнечногорск, улица Дзержинского, дом № 13, четвертый этаж, Молодежный центр «Возрождение» с 10:00 до 17:00. Телефоны: 8 (495) 994-15-87; 8 (496) 264-15-51.

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