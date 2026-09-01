Акция «Собери ребенка в школу» началась в Наро-Фоминском округе

31 августа в муниципалитете стартовал новый этап благотворительного мероприятия к началу учебного года. Помощь получат дети, нуждающиеся в поддержке, а также школьники из исторических регионов страны.

Акция проходит в рамках проекта «Доброе дело». Ее главная цель — чтобы каждый ребенок сел за парту с полным набором необходимых принадлежностей и почувствовал себя частью большой семьи.

Принять участие может каждый: в пункты приема можно принести тетради, ручки, рюкзаки, наборы для творчества и другие школьные принадлежности. Сбор продлится до 9 сентября.

Пункт приема в Наро-Фоминске расположен по адресу: улица Ленина, дом № 25Б (Молодежный комплексный центр). Организаторы благодарят неравнодушных жителей за поддержку: именно совместными усилиями удается дарить детям уверенность в том, что о них заботятся.

Наро-Фоминский городской округ не раз доказывал, что способен на большие добрые дела.