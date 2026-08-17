Акция «Собери ребенка в школу» началась в Наро-Фоминске

В преддверии нового учебного года в городском округе Воскресенск стартовала ежегодная благотворительная акция «Собери ребенка в школу», направленная на помощь детям из нуждающихся семей и семей участников специальной военной операции. Мероприятие объединяет волонтеров, предпринимателей, активистов молодежных организаций и неравнодушных жителей, предоставляя школьникам необходимые канцелярские товары и рюкзаки.

Основной пункт сбора организован на базе Молодежного комплексного центра, где функционирует «Добро.Центр» — координационная площадка волонтеров округа. В настоящее время в центре сформирован значительный склад школьных принадлежностей, включающий тетради, ручки, карандаши, ластики, папки, альбомы для рисования, рюкзаки и мешки для обуви. Волонтеры Подмосковья формируют индивидуальные наборы, уделяя внимание качеству и полноте комплектации, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно в новом учебном году.

К акции присоединились предприниматели, активисты молодежных общественных организаций и жители округа. Все вещи подбираются с особой тщательностью, что подчеркивает душевный подход участников к оказанию помощи. Готовые наборы будут распределены по нескольким направлениям: часть передана детям военнослужащих через фонд «Защитники Отечества», часть — нуждающимся семьям по спискам органов социальной защиты, а также направлена на Донбасс.

Акция «Собери ребенка в школу» за годы своего существования стала доброй традицией, демонстрирующей высокий уровень социальной ответственности и сплоченности жителей Воскресенска. Совместными усилиями участники акции обеспечивают детей необходимыми школьными принадлежностями, способствуя их уверенному и комфортному началу учебного года.