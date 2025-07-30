Акция «Собери ребенка в школу» началась в Котельниках

Благотворительное мероприятие продлится до 20 августа. Все собранные товары будут сформированы в подарочные наборы и переданы детям из нуждающихся семей перед началом учебного года.

Акцию организовали участники местного отделения движения «Молодая Гвардия» и руководство торгового центра М5 в Котельниках. В центре общего зала установлена коробка для канцелярских принадлежностей. Их можно приобрести в торговом центре или принести самостоятельно.

Традиционное благотворительное мероприятие «Собери ребенка в школу», организованное партией «Единая Россия», проходит на территории всего Подмосковья.

Подробную информацию о категориях получателей помощи и условиях участия в акции можно уточнить в местных отделениях общественной приемной «Единой России». Контакты всех муниципальных приемных Московской области опубликованы на сайте.