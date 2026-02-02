Акция «Снежный десант» прошла в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминском округе состоялась масштабная добровольческая акция «Снежный десант». Мероприятие, прошедшее в рамках партийного проекта «Добрые дела», объединило свыше 1,5 тысяч человек, решивших поучаствовать в ликвидации последствий аномальных снегопадов.

Акция охватила все территории округа. Вооружившись лопатами, на улицы вышли жители девяти территориальных управлений: Наро-Фоминска, Калининца, Апрелевки, Таширова, Вереи, Волченок, Веселева, Селятина и Атепцева.

В рядах «Снежного десанта» работали депутаты, волонтеры, сотрудники администраций, студенты и трудовые коллективы. Всего активисты отработали более 50 адресов. В приоритетном порядке были расчищены подходы к школам, больницам, отделениям почты и офисам МФЦ. Также особое внимание уделили детским игровым площадкам и дворовым территориям многоквартирных домов.