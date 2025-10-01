Акция «Сквозь поколения» прошла в Раменском

В округе прошла патриотическая акция «Сквозь поколения», в ходе которой добровольцы объединили усилия для приведения в порядок территории мемориального комплекса, посвященного защитникам Отечества, расположенного в поселке Электроизолятор.

К благотворительной инициативе присоединились представители раменского штаба «Волонтеры Подмосковья», сотрудники отдела досуговой деятельности «Юность» Раменского молодежного центра, а также учащиеся Ново-Харитоновской школы № 10.

«Эти неравнодушные люди, движимые искренним желанием внести свой вклад в сохранение исторической памяти, провели работы по уборке территории, облагораживанию зеленых насаждений и восстановлению элементов мемориального комплекса. Подобные мероприятия имеют огромное значение не только с точки зрения благоустройства территорий, но и с точки зрения укрепления связи между разными поколениями», — сообщили организаторы.

Кроме того, они добавили, что участие молодежи в таких акциях способствует формированию у них чувства ответственности за будущее своей страны и уважения к ее прошлому.