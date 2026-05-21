Акция «Сирень Победы» прошла в колледже в Подольске

В профессиональном колледже «Московия» состоялось ежегодное мероприятие, посвященное памяти героев Великой Отечественно войны. Почетными гостями стали члены Совета ветеранов, дети войны, а также труженица тыла Маргарита Седова.

Для гостей волонтеры устроили теплую встречу, после чего пригласили в музей, где студенты показали театральную постановку. Для собравшихся в актовом выступили студенты и выпускники колледжа.

Ведущие напомнили: сирень стала символом Победы потому, что война закончилась весной, в пору ее цветения. Завершилось мероприятие под звуки вальса: студенты пригласили ветеранов на Сиреневую аллею. Бойцы военно-поискового отряда «Русичи» возложили цветы, а почетный гость Маргарита Седова высадила новый куст сирени.

Акция «Сирень Победы» в Подольске стала еще одним напоминанием о том, что память о войне жива и передается из поколения в поколение.