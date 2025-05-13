Акция «Синий платочек Победы» прошла в Химках

В терминале В международного аэропорта Шереметьево провели флешмоб, посвященный 80-летию Победы. В мероприятии приняли участие сотрудники авиакомпаний, волонтеры и пассажиры.

Участники исполнили песни военных лет, а также станцевали под знаменитый «Майский вальс» — символ весны 1945 года. Танец стал данью памяти и благодарности героям той эпохи. В завершение акции всем присутствующим вручили голубые платочки — символ мира и стойкости, ассоциирующийся с подвигами женщин времен войны.

«В год 80-летия Великой Победы просветительская миссия нашего аэропорта приобретает особое значение. Шереметьево — это „визитная карточка“ и крупнейший аэропорт России, поэтому для нас важно создавать для гостей атмосферу сопричастности достижениям нашей Родины, бережно хранить и передавать историческую память молодым поколениям», — отметила директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова.

Патриотические акции под эгидой фонда «Русская земля» и при поддержке авиакомпании «Россия» проходят в Шереметьево с 2021 года. Их цель — напоминание о героизме советского народа и роли женщин в годы войны, сохранение исторической памяти и развитие патриотического сознания.