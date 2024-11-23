Акция «Сдай старые шины на Мегабак» завершится в Химках 25 ноября
Городской округ Химки принял участие в ежегодной акции «Сдай старые шины на Мегабак». Жители муниципалитета могут внести свой вклад и поучаствовать в розыгрыше призов до 25 ноября.
Площадки работают на улице Машинцева, вблизи дома № 9, а также на улице Горького, вблизи дома № 13, микрорайон Сходня. Они открыты с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, а также в субботу с 10:00 до 17:00.
Для участия в акции необходимо доставить старые шины или зимнюю резину на контейнерную площадку. После этого следует сделать фотографию на любом пункте приема «Мегабак» и опубликовать ее на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», добавив хештег #сдалшинынаМегабак. Наиболее оригинальные снимки получат сертификаты на покупку новых шин.
С момента запуска акции в Подмосковье было утилизировано более 630 тонн ненужных покрышек. Проект «Мегабак» инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев в 2019 году. Главная задача заключается в увеличении объема сбора вторичного сырья в регионе и его последующей переработки.
Программа раздельного сбора отходов также направлена на привлечение молодежи и формирование у нее ответственности за состояние окружающей среды. Кроме покрышек, на пункты приема «Мегабак» можно сдавать батарейки, одежду, старые книги, бытовую технику, оконные рамы и другие виды крупногабаритного мусора, которые подлежат переработке.