Акция «Сдай старые шины на Мегабак» завершится в Химках 25 ноября

Городской округ Химки принял участие в ежегодной акции «Сдай старые шины на Мегабак». Жители муниципалитета могут внести свой вклад и поучаствовать в розыгрыше призов до 25 ноября.

Площадки работают на улице Машинцева, вблизи дома № 9, а также на улице Горького, вблизи дома № 13, микрорайон Сходня. Они открыты с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, а также в субботу с 10:00 до 17:00.

Для участия в акции необходимо доставить старые шины или зимнюю резину на контейнерную площадку. После этого следует сделать фотографию на любом пункте приема «Мегабак» и опубликовать ее на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», добавив хештег #сдалшинынаМегабак. Наиболее оригинальные снимки получат сертификаты на покупку новых шин.