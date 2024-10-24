Экоакция по утилизации старых автошин началась в Истре

В Истре стартовала акция «Сдай старые шины на „Мегабак“». Она проходит по всему Подмосковью и продлится до 18 ноября.

За прошлую неделю жители округа выбросили более 17 кубометров покрышек в Истре. А если бы отдали на площадку «Мегабак», то могли бы принять участие в региональной программе.

Для этого необходимо сделать фото с шинами на любом пункте приема «Мегабак» и разместить его на своей странице во «ВКонтакте» с хештегом #сдалшинынаМегабак. Самые креативные могут получить приз — сертификат на покупку новых покрышек. Обладатель первого места получит 20 тысяч рублей, второго — 15 тысяч рублей, а третьего — 10 тысяч рублей.

Напомним, в округе центральная площадка «Мегабак» находится в Истре на улице Ленина, дом 1. Ближайший к вам пункт приема можно найти здесь.

Помимо автопокрышек, на «Мегабак» можно бесплатно привезти старую мебель, бытовую технику, спиленные деревья, старые окна и другие виды крупногабаритных отходов, которые можно вторично переработать.

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