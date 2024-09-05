Акция «Сдай яблоки и бахчевые на переработку» начнется в Подмосковье 9 сентября

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Акция по сбору избыточного урожая бахчевых культур и яблок стартует в Подмосковье 9 сентября. В течение двух недель жители региона могут сдать лишнее в пункты приема. Во всех городских округах установят 77 брендированных контейнеров для сезонного вторсырья.

По словам заместителя председателя Правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова, главная цель акции — минимизировать количество сезонных пищевых отходов на контейнерных площадках региона и не допустить образования несанкционированных навалов.

«Все сырье поступит на нужды фермерских хозяйств региона», — пояснил Мурашов.

Пригодное вторсырье отправится на корм животным и на удобрения, а непригодные растительные отходы переработают в промышленный компост.

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