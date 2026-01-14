Акция «Сдай елку на переработку» стартовала в Орехово-Зуеве

С 12 января округ вновь присоединился к ежегодной региональной экологической акции «Сдай елку на переработку». Мероприятие, инициированное Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, продлится до 8 февраля.

Его цель — снизить объем бытового мусора и подарить символам Нового года вторую жизнь. Организаторы обращают внимание жителей на необходимость правильной подготовки деревьев. Чтобы ель, сосна или пихта попали на переработку, они должны быть полностью очищены от праздничной атрибутики.

«Переработка хвойных деревьев позволяет получить ценные ресурсы. Часть свежих елей будет направлена на животноводческие фермы региона, где хвоя станет полезной витаминной добавкой к рациону животных. Остальной объем древесины переработают в щепу», — отметили организаторы.

Сдать дерево можно на специализированной площадке «Мегабак» по адресу: Ликино-Дулево, улица Советская, дом № 34.