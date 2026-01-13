Акция «Сдай елку на переработку» стартовала в Лыткарине

С 12 января Московская область вновь включается в масштабную экологическую инициативу «Сдай елку на переработку». Акция, ставшая традицией для жителей Подмосковья, продлится до 8 февраля, превратив увядшие деревья в полезный ресурс.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко подчеркнул значимость проекта для экологии региона. По его словам, в этом году в области организовано более 160 специализированных точек сбора, включая площадки проекта «Мегабак» и брендированные пункты в жилых кварталах.

«Мы меняем саму парадигму обращения с отходами. То, что раньше просто выбрасывалось и занимало место на комплексах по переработке отходов, сегодня превращается в ценное сырье», — добавил Игорь Даниленко.

Собранные ели, сосны и пихты будут переработаны в щепу. Организаторы напоминают о важности предварительной подготовки. Чтобы дерево приняли на переработку, его необходимо полностью освободить от праздничного декора. Жители Лыткарина могут сдать свои деревья на специализированной площадке «Мегабак», которая расположена по адресу: Тураевское шоссе.