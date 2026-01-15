Акция «Сдай елку на переработку» стартовала в Черноголовке

В округе в самом разгаре ежегодная экологическая кампания «Сдай елку на переработку». Вплоть до 8 февраля жители наукограда могут передать свои новогодние деревья — ели, пихты и сосны — для дальнейшего полезного использования.

Основная цель инициативы — сократить объемы мусора, вывозимого на полигоны, и направить органические отходы в производство вторичного сырья. Специализированный пункт сбора организован на базе площадки «Мегабак» по адресу: улица Вторая, дом № 1. Для того чтобы дерево успешно прошло этап промышленного измельчения, организаторы просят жителей ответственно подойти к его подготовке: демонтировать все украшения, включая мелкие шары и гирлянды и удалить остатки мишуры.

«Сданные деревья не станут мусором. После вывоза их превратят в древесную щепу, которая найдет применение в нескольких сферах: благоустройство, сельское хозяйство и садоводство. Площадка „Мегабак“ является универсальным центром приема вторсырья. Здесь круглогодично можно сдать макулатуру, стекло, а также передать одежду для нуждающихся», — отметили организаторы.