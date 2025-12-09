Акция «Щедрый вторник» стартовала в Лыткарине

Студенты политехнического колледжа «Лыткарино» вновь продемонстрировали свою гражданскую активность, организовав акцию «Щедрый вторник». Инициатива, зародившаяся в стенах колледжа, нашла отклик среди жителей всего округа, готовых поделиться заботой с теми, кто в этом особенно нуждается.

Традиционно в рамках «Щедрого вторника» студенческий совет колледжа обращается к жителям с призывом проявить милосердие и принять участие в сборе помощи. В этом году акцент был сделан на двух направлениях: пополнение фонда библиотеки и поддержка семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«На призыв Студенческого совета проявить милосердие откликнулись десятки студентов и преподавателей нашего учебного заведения. Желающих помочь оказалось так много, что сбор вещей решили продлить», — отметила руководитель студенческого совета Анна Грекова.

Все желающие внести свой вклад могут принести книги для пополнения библиотеки или вещи: одежду, обувь, игрушки. Пункт сбора организован в первом корпусе Политехнического колледжа «Лыткарино».