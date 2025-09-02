Акция «Самолетик будущего» прошла в старейшей школе Можайска

Образовательное учреждение с вековой историей — средняя школа № 1 — отметило День знаний торжественной линейкой. В честь начала нового учебного года прошли яркий флешмоб и добрая акция для первоклассников.

От имени главы Можайского округа Дениса Мордвинцева школьников поприветствовал депутат окружного совета Николай Зацепин. С добрыми словами также выступили директор школы, депутат Надежда Камозина и представитель духовенства.

Одиннадцатиклассники приняли участие в флешмобе под популярные песни, а после подарили малышам бумажные самолетики с добрыми пожеланиями. В этом году порог школы № 1 впервые переступили 86 детей. Их разделили на три класса, в одном из которых ребята будут углубленно изучать математику.

После классного часа все ребята получили в подарок вкусное мороженое от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.