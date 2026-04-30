Акция «Сад памяти» прошла в Подольске
Ежегодную акцию в этом году провели на территории федерального детского реабилитационного центра «Кораблик» — учреждения, где ежедневно помогают детям, поддерживают их, восстанавливают и возвращают к полноценной жизни. Семь молодых рябин — семь символических страниц истории — теперь стали частью биографии центра.
В мероприятии принял участие глава Подольска Григорий Артамонов. Одно из деревьев он посадил вместе с директором Российской детской клинической больницы Еленой Петряйкиной и руководителем центра «Кораблик» Екатериной Путилиной.
Природа и комфортная среда очень помогают в лечении и реабилитации маленьких пациентов. Поэтому для медицинского учреждения такая акция — не просто праздник, а часть терапии.
«Здесь лечатся дети со всех регионов. Все сотрудники и весь персонал, как и персонал РДКБ, старается им помочь и это, конечно, им поможет в выздоровлении, поэтому что сад и комфортная среда очень важны в реабилитации», — отметила Елена Петряйкина.
Теперь дети из окон больничных палат смогут любоваться новыми деревьями, не выходя из здания.
«Эта замечательная акция помогает украсить нашу территорию. Мы высадили сегодня семь рябин. Это дерево очень часто ассоциируется с нашей Победой. Поэтому в преддверии великого праздника приятно поучаствовать в этой акции», — поделилась Екатерина Путилина.
Подобные акции в центре проходят регулярно. Теперь поддержку и участие в них будут оказывать администрация Подольска и жители округа.