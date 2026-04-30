Акция «Сад памяти» прошла в Подольске

Ежегодную акцию в этом году провели на территории федерального детского реабилитационного центра «Кораблик» — учреждения, где ежедневно помогают детям, поддерживают их, восстанавливают и возвращают к полноценной жизни. Семь молодых рябин — семь символических страниц истории — теперь стали частью биографии центра.

В мероприятии принял участие глава Подольска Григорий Артамонов. Одно из деревьев он посадил вместе с директором Российской детской клинической больницы Еленой Петряйкиной и руководителем центра «Кораблик» Екатериной Путилиной.

Природа и комфортная среда очень помогают в лечении и реабилитации маленьких пациентов. Поэтому для медицинского учреждения такая акция — не просто праздник, а часть терапии.

«Здесь лечатся дети со всех регионов. Все сотрудники и весь персонал, как и персонал РДКБ, старается им помочь и это, конечно, им поможет в выздоровлении, поэтому что сад и комфортная среда очень важны в реабилитации», — отметила Елена Петряйкина.

Теперь дети из окон больничных палат смогут любоваться новыми деревьями, не выходя из здания.