Акция «Сад памяти» прошла в парке «Елочки» в Домодедове

В честь героев Великой Отечественной войны в парке «Елочки» прошла международная акция «Сад памяти». Десятки жителей Домодедова собрались, чтобы посадить деревья — символ жизни и вечной памяти.
Акция «Сад памяти» охватила 78 стран по всему миру. В память о 27 миллионах погибших в войне планируется высадить 27 миллионов саженцев. Жители Домодедово активно присоединились к этой инициативе. Сегодня посадка деревьев продолжается в парке «Елочки».
«Эти плодовые деревья мы сажаем в честь тех людей, тех 27 миллионов погибших в страшной войне. Вечная память», — глава Домодедово Евгения Хрусталева.
Руководитель парковых территорий в Домодедове Юлия Смирнова сообщила, что высажено 45 саженцев — символично, ведь 1945 год — год Победы. Среди них — вишни, черешни, абрикосы, яблони и груши. Благодаря этой акции долгие годы будут помнить о героизме и самоотверженности нашего народа.
В посадке приняли участие представители общественного совета, активного долголетия и местные предприниматели.
В IBU ответили на вопрос о допуске россиян после смены главы МОК
Свыше 26 тысяч жителей Люберец проголосовали за объекты благоустройства
Принц Гарри потерялся в Лондоне и звонил в двери незнакомцев
Родителей растоптавших георгиевскую ленту детей в Обнинске вызвали в СК
Итоги проекта «В школу с ГТО» подвели в Люберцах
Тайские врачи отказали в помощи российскому подростку после аварии
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте