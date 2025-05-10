Акция «Сад памяти» прошла в парке «Елочки» в Домодедове

В честь героев Великой Отечественной войны в парке «Елочки» прошла международная акция «Сад памяти». Десятки жителей Домодедова собрались, чтобы посадить деревья — символ жизни и вечной памяти.

Акция «Сад памяти» охватила 78 стран по всему миру. В память о 27 миллионах погибших в войне планируется высадить 27 миллионов саженцев. Жители Домодедово активно присоединились к этой инициативе. Сегодня посадка деревьев продолжается в парке «Елочки».

«Эти плодовые деревья мы сажаем в честь тех людей, тех 27 миллионов погибших в страшной войне. Вечная память», — глава Домодедово Евгения Хрусталева.