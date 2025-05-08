Акция «Сад памяти» прошла у новой школы в микрорайоне Барыбино в Домодедове
Акция «Сад памяти» прошла в микрорайоне Барыбино в Домодедове. Участники высадили деревья на территории строящейся школы.
Цель акции — высадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
«Это новый росток жизни, это новая возможность через поколения передать информацию о том, что необходимо чтить, помнить и каждым своим прожитым днем доказывать, что их подвиг был ненапрасным», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.
На территории городского округа Домодедово в этом году организовали 23 площадки. Одна из них — на территории школы в Барыбине.
«Здорово, что сейчас к этой акции присоединяется молодежь. Здесь находятся ответственные отличники, самые выдающиеся ученики, которые пойдут в школу, когда она откроется 1 сентября», — сказала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.
Участие в акции «Сад Памяти» стало для школьников важным шагом в воспитании уважения к историческому наследию и памяти о героях.
«Я считаю, что это важно для культурного и духовного развития учеников. Меня радует, что это происходит на территории моей будущей школы», — поделился впечатлениями ученик 10 класса Василий Леонтьев.
Теперь для будущих поколений учеников Барыбино-Белостолбовской школы заложена «Аллея Памяти».