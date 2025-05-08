Акция «Сад памяти» прошла у новой школы в микрорайоне Барыбино в Домодедове

Акция «Сад памяти» прошла в микрорайоне Барыбино в Домодедове. Участники высадили деревья на территории строящейся школы.

Цель акции — высадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Это новый росток жизни, это новая возможность через поколения передать информацию о том, что необходимо чтить, помнить и каждым своим прожитым днем доказывать, что их подвиг был ненапрасным», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

На территории городского округа Домодедово в этом году организовали 23 площадки. Одна из них — на территории школы в Барыбине.

«Здорово, что сейчас к этой акции присоединяется молодежь. Здесь находятся ответственные отличники, самые выдающиеся ученики, которые пойдут в школу, когда она откроется 1 сентября», — сказала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.