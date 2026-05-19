Акция «Сад памяти» прошла у деревни Непейно в Дмитровском округе

8 тысяч молодых сосен высадили на двух гектарах в рамках акции «Сад памяти». Площадкой выбрали бывший полигон «Непейно», который на протяжении 45 лет принимал мусор со всего округа.

В 2019 году при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и администрации округа жители добились закрытия полигона. В рамках Народной программы «Единой России» на территории провели большую работу. Теперь на полигоне применяются высокие технологии переработки мусора. Внедрена многоуровневая система контроля за состоянием воздуха, почвы и вод.

В акции приняли участие глава Дмитровского округа Михаил Шувалов, депутаты Мособлдумы Марина Шевченко и Александр Орлов, члены партии «Единая Россия», активисты «Молодой гвардии», волонтеры Подмосковья, студенты Подмосковного политехнического колледжа, а также сотрудники Дмитровского базисного лесного питомника, которые вырастили саженцы.