Акция «Сад памяти» пройдет в Егорьевске 26 апреля

В Егорьевском муниципальном округе состоится 26 апреля пройдет международная акция «Сад памяти», направленная на увековечение памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие начнется в 10:00 на площадке вблизи деревни Семеновская (координаты: 55.3543972089, 39.140622126), где будет высажено 27 миллионов деревьев — по одному на каждого погибшего.

«Сад памяти» — это международная эколого-патриотическая акция, инициированная Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы. Целью акции является высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Эта инициатива объединяет людей по всей стране и за ее пределами, позволяя сохранить память о героях для будущих поколений.

Администрация муниципального округа Егорьевск приглашает всех желающих присоединиться к акции. Каждому участнику будет предоставлен саженец для посадки. Мероприятие организуется при участии лесничих и с использованием специального инвентаря.

Участие в «Саду памяти» — это возможность отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны, сохранить память о них для будущих поколений и внести свой вклад в озеленение и благоустройство родного края.

Для получения дополнительной информации и регистрации на участие в акции обращайтесь в администрацию муниципального округа Егорьевск.