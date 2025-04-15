Акция «Сад памяти» к 80-летию Великой Победы прошла в Пушкино

Участники мероприятия посадили декоративные яблони на Советской площади. Вместе с жителями трудились сотрудники администрации и муниципальных учреждений, а также глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Аллея молодых яблонь на Советской площади станет живым памятником участникам Великой Отечественной войны, которые не вернулись домой.

«У многих погибших нет места захоронения — тысячи солдат числятся пропавшими без вести. Именно поэтому Сады и Аллеи памяти должны стать местом, напоминающим, какой ценой достигнута победа», — подчеркнул Максим Красноцветов.

Акцию «Сад памяти» поддержал также депутат Московской областной думы Михаил Ждан. Он отметил, что каждым новым зеленым деревом мы чтим память всех тех, кто ценой своей жизни внес вклад в общую Победу.

Участники международной акции «Сад памяти» ежегодно высаживают 27 миллионов деревьев в России и за рубежом. В городе Пушкино посадили в день проведения мероприятия 35 яблонь.